20.12.2019 (19:45)
Министерство обороны Российской Федерации провело традиционный новогодний «Атташе-бал»
20 декабря в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» прошел новогодний «Атташе-бал» для иностранных военных атташе, аккредитованных в Российской Федерации.
С приветственным словом перед гостями бала выступил начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский.
В завершающем текущий год мероприятии приняли участие более 200 иностранных дипломатов с супругами.
Атташе-бал сопровождался танцевальной и концертной программой, подготовленной профессиональными артистами и творческими коллективами Минобороны России.