20.12.2019 (19:45)

Министерство обороны Российской Федерации провело традиционный новогодний «Атташе-бал»

20 декабря в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» прошел новогодний «Атташе-бал» для иностранных военных атташе, аккредитованных в Российской Федерации.

С приветственным словом перед гостями бала выступил начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

В завершающем текущий год мероприятии приняли участие более 200 иностранных дипломатов с супругами.

Атташе-бал сопровождался танцевальной и концертной программой, подготовленной профессиональными артистами и творческими коллективами Минобороны России.



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