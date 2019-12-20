20.12.2019 (19:52)

В Военно-воздушной академии подвели итоги спортивной работы

Сборные команды Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в рамках спартакиады Воздушно-космических сил приняли участие в 10 видах спорта.

При этом в таких видах, как рукопашный бой, спортивное ориентирование, военное троеборье и волейбол, академия заняла первые места.

Помимо этого, военнослужащие вуза на этапе Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Вячеслава Шибилкина также завоевали «золото».

В 2019 году в академии норматив мастера спорта России выполнили девять человек, кандидатами в мастера спорта стали более 400 представителей ВУНЦ ВВС.



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