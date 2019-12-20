20.12.2019 (19:39)

Более 30 юных патриотов Солнечногорска вступили в ряды Юнармии

Сегодня, 20 декабря, более 30 учащихся Солнечногорска стали участниками юнармейского движения.

Сегодня самые активные и целеустремлённые патриоты Солнечногорска вступили в ряды общественного движения «Юнармия». Символично, что это происходит в жизни каждого из новобранцев в преддверии Года памяти и славы – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый новоиспеченный юнармеец, вступающий в движение, вырастает настоящим патриотом, крепко любящим нашу Родину.

После торжественной церемонии вступления в ряды юнармейского движения новобранцы посетили Центр молодежного творчества «Эврика», а также приняли участие в семинаре с руководителями юнармейских отрядов образовательных учреждений Солнечногорска.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице