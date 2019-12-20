Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2019 (19:39)

Более 30 юных патриотов Солнечногорска вступили в ряды Юнармии

Сегодня, 20 декабря, более 30 учащихся Солнечногорска стали участниками юнармейского движения.

Сегодня самые активные и целеустремлённые патриоты Солнечногорска вступили в ряды общественного движения «Юнармия». Символично, что это происходит в жизни каждого из новобранцев в преддверии Года памяти и славы – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый новоиспеченный юнармеец, вступающий в движение, вырастает настоящим патриотом, крепко любящим нашу Родину.

После торжественной церемонии вступления в ряды юнармейского движения новобранцы посетили Центр молодежного творчества «Эврика», а также приняли участие в семинаре с руководителями юнармейских отрядов образовательных учреждений Солнечногорска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье совместно с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны
Лидер «ЮНАРМИИ» принял участие в Координационном совете Российского движения школьников
Юнармейские отряды ВКС пополнились ребятами со всей страны
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев

Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false