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20.12.2019 (19:01)

Курсанты Ярославского училища ПВО посетили детский дом «Солнечный»

Курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (ПВО) совместно с членами Русского географического общества (РГО) посетили детский дом «Солнечный» в Ярославле.

В преддверии Нового года военнослужащие подарили воспитанникам учреждения подарки и сувениры.

В ходе мероприятия участники встречи узнали о службе в Вооруженных Силах, военной технике, стоящей на вооружении войск ПВО, а также об истории создания РГО и различных экологических экспедициях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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