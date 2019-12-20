20.12.2019 (18:39)
Военнослужащие российской объединенной базы Кант в Киргизии оказали помощь многодетной семье
Военнослужащие российской объединенной базы Кант в Киргизии навестили подшефную многодетную семью, передав ей наборы продуктов, детские вещи и средства первой необходимости.
Семья Ковалевых проживает в городе Кант и воспитывает шестерых несовершеннолетних детей от 4 до 16 лет. Несмотря на то, что родители трудятся на нескольких работах, денег в семье катастрофически не хватает. Более года назад семья обратилась к командованию соединения с просьбой оказать им помощь в продуктах питания и средствах гигиены для самых маленьких детей.
Представители женсовета базы и отделения «Милосердие» при войсковом храме организовали добровольный сбор детских вещей и продуктов питания из пайка военнослужащих.
В ходе визита российские военнослужащие поздравили семью с наступающим Новым годом и передали продукты, детские вещи и сладкие подарки.
Российские военнослужащие в Киргизии помогают многодетным семьям, домам инвалидов и престарелых с момента образования базы в 2003 году.