20.12.2019 (18:13)

Екатеринбургское суворовское военное училище отмечает 76-летие со дня образования

Одно из старейших довузовских учреждений Минобороны России — Екатеринбургское суворовское военное училище — отмечает 76-летие со дня образования.

Торжественное мероприятие прошло в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). На нем присутствовали нынешние воспитанники, выпускники училища разных лет, а также почетные гости — ветераны.

Главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев вручил коллективу образовательного учреждения медали «За трудовую доблесть».

«Уверен, что нынешнее поколение суворовцев, где бы им не пришлось служить и работать, с честью пронесут по жизни гордое имя выпускника славного Екатеринбургского суворовского военного училища. Желаем вам и всему коллективу крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо нашей великой Родины», — обратился к воспитанникам и сотрудникам училища генерал-полковник Николай Ткачев.

К поздравлениям присоединился также временно исполняющий обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области аппарата уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Руслан Садыков.

Торжественная часть мероприятия завершилась выступлением Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Центрального военного округа, а также творческих коллективов училища.

Справочно:

Екатеринбургское суворовское военное училище было сформировано в 1943 году в городе Елец Орловской области. В сентябре 1947 года Орловское СВУ переводится в Свердловск и с мая 1948 года становится Свердловским, а с апреля 1991 года — Екатеринбургским.

За годы существования училища многие поколения суворовцев получили путевку в жизнь, среди его выпускников стали генералами более 60 человек, свыше 700 кандидатов и докторов наук, 785 выпускников окончили училище с золотой и серебряной медалями. Училище славится хорошими традициями, воспитатели и преподаватели отдают все свои силы и знания воспитанникам. 11 выпускников училища награждены высшей государственной наградой — золотой звездой Героя Российской Федерации, один — золотой звездой Героя Советского Союза.



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