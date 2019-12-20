20.12.2019 (17:49)

В главной базе Северного флота построен новый детский сад

Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске — строители сдали в эксплуатацию новый детский сад на 75 мест. В осмотре готового строения приняли участие представители региональной власти, муниципалитета и командования флота. Церемония открытия будет проведена в первом квартале 2020 года после укомплектования дошкольного учреждения детьми.

Детский сад построен по типовому проекту. Такие же здания возводятся ещё в двух гарнизонах Северного флота в Мурманской области — Полярном и Печенге — с учётом всех современных требований в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Учреждение предназначено для детей от двух месяцев до трех лет. В нём предусмотрены четыре групповых ячейки: на 15 самых маленьких воспитанников (до года), на 20 годовалых малышей и две группы по 20 детей в возрасте от двух до трех лет. Каждая ячейка имеет свой отдельный вход.

Здание одноэтажное, полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда», а также климатическим условиям Кольского Заполярья. Строительство детского сада от закладки фундамента до полной технической готовности заняло менее года. Его стоимость составила менее 146 млн. рублей.



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