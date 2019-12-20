20.12.2019 (17:31)
Российские военнослужащие в Приднестровье совместно с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами навестили ветеранов.
В рамках акции ветераны Великой Отечественной войны рассказали о пройденном боевом пути и о службе в армии в послевоенное время, а ветераны Вооруженных Сил — о службе в Афганистане.
В завершение встречи военнослужащие ОГРВ ПРРМ и юнармейцы вручили ветеранам памятные подарки с символикой Минобороны России и пригласили посетить мероприятия, посвященные новогодним праздникам.
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