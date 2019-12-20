Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2019 (17:31)

Российские военнослужащие в Приднестровье совместно с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами навестили ветеранов.

В рамках акции ветераны Великой Отечественной войны рассказали о пройденном боевом пути и о службе в армии в послевоенное время, а ветераны Вооруженных Сил — о службе в Афганистане.

В завершение встречи военнослужащие ОГРВ ПРРМ и юнармейцы вручили ветеранам памятные подарки с символикой Минобороны России и пригласили посетить мероприятия, посвященные новогодним праздникам.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Лидер «ЮНАРМИИ» принял участие в Координационном совете Российского движения школьников
Юнармейские отряды ВКС пополнились ребятами со всей страны
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев
Военнослужащие российской военной базы в Киргизии встретились с проректором Киргизско-Российского славянского университета

Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false