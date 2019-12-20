20.12.2019 (16:42)

На подмосковный полигон Алабино прибудет первая партия новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ»

В Подмосковье на полигон Алабино гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прибудет первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ».

В ближайшее время на полигоне проведут ряд испытаний новейших артиллерийских установок. Военнослужащие танковой армии уже прошли переподготовку для управления этой техникой и смогут в полную мощь почувствовать вживую боевые машины.

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Гаубица оснащена пушкой калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. «Коалиция-СВ» поражает цели на расстоянии до 70 км. Также в комплект вооружения входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом «Корд».



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