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20.12.2019 (15:45)

Гвардейская танковая армия заняла первое место среди объединений Западного военного округа

По итогам деятельности войск Западного военного округа (ЗВО) за 2019 год, подведенных в Санкт-Петербурге на заседании Военного совета, гвардейская танковая армия ЗВО заняла первое место среди объединений округа.

В ходе заседания командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев лично поздравил командующего гвардейской танковой армии генерал-майора Сергея Киселя и вручил ему кубок.

Победителя определяли по более десятку критериев, основными из которых были: результаты проведения боевой подготовки и недопущение правонарушений.

В 2020 году гвардейская танковая армия вновь поборется за звание лучшего объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ
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