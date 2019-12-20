20.12.2019 (15:45)
Гвардейская танковая армия заняла первое место среди объединений Западного военного округа
По итогам деятельности войск Западного военного округа (ЗВО) за 2019 год, подведенных в Санкт-Петербурге на заседании Военного совета, гвардейская танковая армия ЗВО заняла первое место среди объединений округа.
В ходе заседания командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев лично поздравил командующего гвардейской танковой армии генерал-майора Сергея Киселя и вручил ему кубок.
Победителя определяли по более десятку критериев, основными из которых были: результаты проведения боевой подготовки и недопущение правонарушений.
В 2020 году гвардейская танковая армия вновь поборется за звание лучшего объединения ЗВО.
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