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20.12.2019 (15:30)

Гвардейскую танковую армию ЗВО посетят военнослужащие Белоруссии для обмена опытом

В Московскую область прибудет группа офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь в целях обмена опытом с командирами подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Командировка продлится трое суток, за это время с офицерами проведут более 15 совместных лекционных, практических и показных занятий в полевых условиях. Главной задачей международного сбора станет повышение эффективности управления войсками в условиях мирного и военного времени.

Принимающей стороной выступает Кантемировская танковая дивизия. Все занятия пройдут в Московской области на полигоне Головеньки под руководством командующего гвардейской танковой армией генерал-майора Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Международная деятельность
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