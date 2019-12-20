20.12.2019 (15:30)
Гвардейскую танковую армию ЗВО посетят военнослужащие Белоруссии для обмена опытом
В Московскую область прибудет группа офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь в целях обмена опытом с командирами подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Командировка продлится трое суток, за это время с офицерами проведут более 15 совместных лекционных, практических и показных занятий в полевых условиях. Главной задачей международного сбора станет повышение эффективности управления войсками в условиях мирного и военного времени.
Принимающей стороной выступает Кантемировская танковая дивизия. Все занятия пройдут в Московской области на полигоне Головеньки под руководством командующего гвардейской танковой армией генерал-майора Сергея Киселя.
Новости по теме:
Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов дальнего действия
В Калининградской области с начала года военнослужащими приобретено 438 жилых помещений по программе «Военная ипотека»
Отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил свое участие в учении «Индра-2019» и взял курс к берегам Ирана
Метки: