20.12.2019 (15:30)

Гвардейскую танковую армию ЗВО посетят военнослужащие Белоруссии для обмена опытом

В Московскую область прибудет группа офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь в целях обмена опытом с командирами подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Командировка продлится трое суток, за это время с офицерами проведут более 15 совместных лекционных, практических и показных занятий в полевых условиях. Главной задачей международного сбора станет повышение эффективности управления войсками в условиях мирного и военного времени.

Принимающей стороной выступает Кантемировская танковая дивизия. Все занятия пройдут в Московской области на полигоне Головеньки под руководством командующего гвардейской танковой армией генерал-майора Сергея Киселя.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице