20.12.2019 (15:15)

В Дагестане завершился организационно-мобилизационный сбор с военнослужащими Каспийской флотилии

С руководящим составом, командирами соединений и воинских частей Каспийской флотилии проведен организационно-мобилизационный сбор под руководством начальника штаба флотилии контр-адмирала Николая Якубовского.

Мероприятие прошло на территории полка морской пехоты, дислоцированного в Дагестане.

В ходе сбора были выработаны единые методики организации боевой и мобилизационной подготовок, учений и проверок боеготовности соединений и воинских частей Каспийской флотилии в новом учебном году.

По завершении мероприятия на примере роты одного из батальонов полка морской пехоты руководящему командному составу флотилии продемонстрировали порядок проведения ротного тактического учения.

В организационно-мобилизационном сборе приняли участие более 100 офицеров.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице