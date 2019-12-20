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20.12.2019 (15:15)

В Дагестане завершился организационно-мобилизационный сбор с военнослужащими Каспийской флотилии

С руководящим составом, командирами соединений и воинских частей Каспийской флотилии проведен организационно-мобилизационный сбор под руководством начальника штаба флотилии контр-адмирала Николая Якубовского.

Мероприятие прошло на территории полка морской пехоты, дислоцированного в Дагестане.

В ходе сбора были выработаны единые методики организации боевой и мобилизационной подготовок, учений и проверок боеготовности соединений и воинских частей Каспийской флотилии в новом учебном году.

По завершении мероприятия на примере роты одного из батальонов полка морской пехоты руководящему командному составу флотилии продемонстрировали порядок проведения ротного тактического учения.

В организационно-мобилизационном сборе приняли участие более 100 офицеров.

Пресс-служба Южного военного округа
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