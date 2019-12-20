20.12.2019 (15:00)
В Сергиевом Посаде на базе гарнизонного Дома офицеров открылся 3D-кинозал «Триумф»
На базе 71-го Дома офицеров в подмосковном Сергиевом Посаде начал работу современный 3D-кинозал, получивший название «Триумф. Данный Дом офицеров стал одним из первых учреждений культуры Министерства обороны Российской Федерации, получивших финансирование в рамках конкурса Фонда кино по поддержке кинотеатров в городах с населением до 500 тыс. человек.
В рамках торжественного открытия кинозала состоялся специальный показ авторского короткометражного фильма режиссера Алексея Хазова «73-й шаг». Первыми зрителями стали военнослужащие.
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