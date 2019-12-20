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20.12.2019 (15:00)

В Сергиевом Посаде на базе гарнизонного Дома офицеров открылся 3D-кинозал «Триумф»

На базе 71-го Дома офицеров в подмосковном Сергиевом Посаде начал работу современный 3D-кинозал, получивший название «Триумф. Данный Дом офицеров стал одним из первых учреждений культуры Министерства обороны Российской Федерации, получивших финансирование в рамках конкурса Фонда кино по поддержке кинотеатров в городах с населением до 500 тыс. человек.

В рамках торжественного открытия кинозала состоялся специальный показ авторского короткометражного фильма режиссера Алексея Хазова «73-й шаг». Первыми зрителями стали военнослужащие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Социальное развитие
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