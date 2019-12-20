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20.12.2019 (14:45)

Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов дальнего действия

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) на учении под Оренбургом отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

По замыслу практических действий, зенитчикам предстояло защитить аэродром от средств воздушной разведки условного противника. Военнослужащие в круглосуточном режиме осуществляли боевое дежурство в определенных зонах. Они учились обнаруживать, идентифицировать и классифицировать беспилотники дальнего действия типа «Орлан-10», которые могут летать на высоте до 5 тыс. метров.

После получения оперативной информации расчётами предстояло занять позиции и осуществить стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Оса» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Зенитчики справились со всеми поставленными задачами и получили положительные оценки.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано 40 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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