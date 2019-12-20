20.12.2019 (14:30)
В железнодорожной бригаде ЦВО проведено учение по противодействию терроризму
Подразделения охраны отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, в ходе учения, завершившегося сегодня, обезвредили условных террористов.
По замыслу учения, дежурное подразделение получило команду о проникновении незаконного вооруженного формирования на территорию воинской части. Военнослужащие отработали организацию связи, порядок выдвижения в составе групп к месту условного теракта. Блокировав периметр, подразделение охраны обнаружило и обезвредило «боевиков», попытавшихся прорваться в автомобильный парк части для захвата техники.
Всего к учению привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной техники.
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Метки:
Сухопутные войска , Железнодорожные войска , Центральный военный округ , Инженерные войска , Специальная подготовка , Антитеррор