20.12.2019 (14:15)

Молодые вертолетчики ЦВО приступили к первым в новом учебном году учебно-тренировочным полетам

Пилоты армейской авиации объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) на аэродроме в Свердловской области приступили к выполнению программы учебно-тренировочных полетов по освоению техники пилотирования на вертолетах Ми-24 и Ми-8.

На данном этапе подготовки молодой летный состав оттачивает уровень профессионального мастерства: отрабатывает взлет и висение в воздухе с учетом направления и силы ветра, выполняет полеты по кругу и по маршруту, совершает полеты в зону и заходы на посадку. Кроме того, пилоты учатся навигации, авиационной разведке и ориентированию на местности в зимних условиях.

Всего в полетах задействовано восемь вертолетов Ми-8МВТ5, пять вертолетов Ми-24, около 10 единиц техники наземного обеспечения, а также более 150 специалистов инженерно-технического обслуживания авиационной техники.

Лейтенанты уже изучили технические характеристики ударных транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5. В прошлом учебном году молодые офицеры выполнили первые самостоятельные полеты под руководством инструкторов и наставников, в результате которых средний налет каждого пилота составил более 100 часов.

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