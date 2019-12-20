20.12.2019 (14:00)

Российские вертолетчики в Таджикистане отработали пилотирование и доставку разведчиков для проведения рейдов в предгорье Памира

Вертолетчики 201-й российской военной базы отработали элементы противодействия средствам ПВО противника и беспосадочной доставки разведывательных групп в район выполнения боевой задачи в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Таджикистане.

В соответствии с учебно-боевым заданием, пилотам транспортно-боевых Ми-8 предстояло провести переброску разведгрупп в район рейдо-поисковых действий под прикрытием ударных Ми-24 «Крокодил».

Приближаясь к району высадки, пилоты отработали маневр ухода от ракет противовоздушного зенитного ракетного комплекса с тепловым наведение путем резкой смены курса с одновременным отстрелом тепловых ловушек. Для снижения эффективности применения средств наведения ракет условного противника экипажи российских вертолетов двигались на минимальной высоте, используя изгибы рельефа местности.

Прибыв в район высадки разведгрупп, экипажи Ми-8 отработали «зависание» над площадкой, высадив десант «по штурмовому» с использованием десантных лебедок. В это время ударные Ми-24 кружили над районом, прикрывая десантирование и выдвижение наземной групп.

При переброске разведывательной группы в район выполнения боевой задачи экипажи вертолетов взлетали с аэродрома и следовали в район выполнения задания в режиме радиомолчания.

Всего к учению привлекалось 4 вертолета, 25 единиц наземной техники, более 300 военнослужащих из состава разведывательных и горных подразделений, а также инженерно-аэродромной службы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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