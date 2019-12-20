20.12.2019 (13:45)

В Сибири медицинские работники 425-го военного госпиталя удостоены высоких наград

В Сибири медицинские работники 425-го военного госпиталя удостоены высоких наград. Чествование военных врачей и медсестер прошло в Новосибирской филармонии. Торжественное мероприятие приурочено к 100-летию лечебного учреждения.

Указом Президента Российской Федерации почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено полковнику медицинской службы в запасе Михаилу Бабичу. Почетные грамоты и благодарности от командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) военным врачам и медсестрам вручил заместитель начальника медицинской службы ЦВО подполковник медицинской службы Дмитрий Перминов. Кроме этого, за заслуги в осуществлении мер по охране здоровья и жизни граждан, многолетний добросовестный труд сотрудники госпиталя были награждены грамотами, благодарностями и ценными подарками от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области, регионального Министерства здравоохранения и мэра города Новосибирска.

«В нашем госпитале очень хороший, сплоченный коллектив, в котором удалось одновременно сохранить и преемственность кадров, и передачу опыта молодым специалистам. Сегодня в госпитале трудятся около 700 человек. Среди них четыре кандидата медицинских наук — Юрий Кулябин, Нина Яшанина, Анатолий Яшанин и Максим Коновалов. Шесть сотрудников удостоены почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»: Валерий Шубин, Николай Козловский, Виктор Разумович, Василий Белоусов, Александр Васин и Владимир Забара. 70% врачебного состава и среднего медицинского персонала госпиталя имеет высшую квалификационную категорию», — отметил начальник 425-го военного госпиталя подполковник медицинской службы Алексей Усков:

Сегодня госпиталь имеет отделение анестезиологии и реанимации, 17 коечных отделений, 7 лечебно-диагностических отделений, 6 лечебно-диагностических кабинетов, лабораторию, подвижной рентгенологический и стоматологический кабинеты, лечебно-диагностическую и стоматологическую поликлиники. Филиалы 425-го военного госпиталя находятся в Иркутске, Красноярске, Юрге, Алейске и Омске. С 1994 года в составе госпиталя действует медицинский отряд специального назначения.

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