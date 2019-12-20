20.12.2019 (13:30)

На новом спасательном буксирном судне Черноморского флота «СБ-742» поднят Андреевский флаг

Сегодня в Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота прошла церемония подъема Андреевского флага на новом спасательном буксирном судне «СБ-742».

В торжественной церемонии подъёма флага приняли участие представители командования Черноморского флота и Новороссийской ВМБ, завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветераны и духовенство, которые поздравили экипаж «СБ-742» с началом выполнения задач в составе Черноморского флота.

В ближайшее время экипаж нового буксира начнёт отработку курса специальных задач, после сдачи которого приступит к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

«СБ-742» — четвёртое спасательное буксирное судно проекта 22870, построенное для Черноморского флота. Первые три — «Профессор Николай Муру», «СБ-739» и «Капитан Гурьев» — успешно выполняют задачи в составе управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.

Справочно:

Основным предназначением спасательного буксирного судна является буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подача электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение поисковых и обследовательских работ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице