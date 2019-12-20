20.12.2019 (13:15)

В Минобороны России проведена конференция, посвященная 15-летию функционирования НИС

Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ состоялась конференция, посвященная 15-летию функционирования накопительно-ипотечной системы кредитования.

15 лет назад в результате реализации поручения Президента Российской Федерации был принят федеральный закон № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», положения которого сформировали инновационную форму обеспечения военнослужащих жильем, использующую наиболее эффективные инструменты государственной поддержки и рыночные ипотечные механизмы.

На конференции первый зампредседателя комитета ГД РФ по обороне Герой России Андрей Красов вручил ряду сотрудников ФГКУ «Росвоенипотека» благодарственные грамоты и передал поздравление участникам конференции от председателя комитета ГД РФ по обороне Героя России Владимира Шаманова.

«Возможность приобретения собственного жилья с помощью ипотечного кредита, не дожидаясь окончания двадцатилетнего срока службы, существенно повысило привлекательность военной службы для большого количества молодых, образованных и целеустремленных людей, готовых служить Родине. Благодаря созданным возможностям более 242 тысяч участников системы уже приобрели жильё на общую сумму 782 млрд. рублей, в том числе 110 тысяч военнослужащих Минобороны России», – сообщил руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

Участниками НИС являются военнослужащие 9 федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. Общая численность участников системы по всем силовым ведомствам на сегодняшний день составляет более 530 тыс. военнослужащих, в том числе порядка 300 тысяч военнослужащих Минобороны России, и продолжает расти.

В рамках основного доклада конференции руководитель Константин Ярославцев подтвердил, что НИС является действенным механизмом обеспечения жильем и успешным примером государственно-частного партнерства.

За 15 лет существования системы государством проделана огромная работа, направленная на улучшение возможностей и максимизацию выгод военнослужащих. Реализовано более 50 нормотворческих и законодательных инициатив, улучшающих права военнослужащих в части обеспечения жильем.

Кроме того, руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» довел до присутствующих гостей результаты реализации задач, поставленных перед системой при ее создании, и основные перспективы развития системы и организации в ближайшем будущем.

Также в ходе мероприятия представители государственных органов власти, министерств и ведомств, органов военного управления и приглашенные гости из кредитных организаций, управляющих компаний обсудили сложившуюся практику в вопросах обеспечения военнослужащих жильем, высказали свои предложения и наметили дальнейшие пути взаимодействия в части развития НИС.

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