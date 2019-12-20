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20.12.2019 (13:00)

Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из основателей Военно-строительного комплекса маршала инженерных войск Николая Шестопалова

Ветераны Военно-строительного комплекса Минобороны России провели конференцию, посвященную легендарному маршалу инженерных войск Николаю Шестопалову. 19 декабря 2019 года ему бы исполнилось 100 лет.

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ организовали экспозицию с документами и личными вещами Николая Федоровича. 10 лет – с 1978 - 1988 годы – Шестопалов был заместителем министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск. В то время в Военно-строительный комплекс входили 4 строительных главка, 100 управлений военных округов и флотов, 700 управлений начальника работ, более 1000 военно-строительных отрядов. Общее число военных строителей достигало 699 тысяч человек.

С приветственным словом к ветеранам обратилась руководитель Департамента строительства Минобороны России Марина Балакирева.

Интересные факты биографии одного из основателей Военно-строительного комплекса Советского Союза, при котором были успешно реализованы масштабные стратегические оборонные проекты, рассказали генерал армии А.В. Гребенюк, генерал - лейтенант А.А. Макарычев, генерал-полковник Л.В. Шумилов.

При руководстве и участии Николая Шестопалова построены военные гарнизоны, аэродромы и полигоны для испытаний, военно-морские базы, сооружения противоракетной обороны и ракетных комплексов стратегического назначения. Он руководил строительством объектов космодрома «Байконур» и многих знаковых военных зданий. В их числе Министерство обороны на Арбате и Академия Генерального штаба, олимпийские сооружения и спорткомплекс ЦСКА, Центральный музей ВС РФ и студия военных художников им. М.Б. Грекова, госпиталь им. П.В. Мандрыка.

Николай Шестопалов родился в многодетной семье железнодорожника-путейца. В 4 года остался без родителей. Жил и учился в детдоме.

Военная служба началась для него в 1937 году с учебы в Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева.  С 22 июня 1941 года по май 1945 Николай Шестопалов воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Молодой инженер – фортификатор выстраивал оборону на передовой, обезвреживал минные и другие заграждения, форсировал Днепр, Вислу, Одер, освобождал Киев, Львов, Краков, Прагу, дошел до самого Берлина, где уничтожал бункер Гитлера. Закончил Великую Отечественную майор Шестопалов помощником начальника штаба инженерных войск по разведке  3-й гвардейской танковой армии под командованием маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко.

После войны Николай Федорович проходил службу на различных военно-строительных должностях.

Его ратный и трудовой путь отмечен орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, четырьмя иностранными орденами и многими медалями.

Маршал инженерных войск Николай Шестопалов всегда ценил в подчиненных собранность, четкость, добросовестность и верность слову. Его отличали высочайшая работоспособность, эрудиция, принципиальность, чуткость к людям и душевная щедрость.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие
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