20.12.2019 (12:45)

На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Военнослужащие танкового подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

В ходе мероприятия на полигоне боевой подготовки Ангарский в Крыму был проведён первый отборочный этап соревнований экипажей танков Т-72Б3 с выполнением стрельб и скоростным прохождение танкодрома с препятствиями.

В рамках конкурса команды трижды прошли танкодром с выполнением стрельб на каждом круге.

Победители первого этапа будут представлять Черноморский флот на окружном этапе конкурса в Ростове-на-Дону и станут участниками состязаний за право попасть в команду Южного военного округа на всеармейский этап.

Для зрителей соревнований, а среди них были юнармейцы, учащиеся общеобразовательных учреждений и члены семей военнослужащих, на территории полигона была развёрнута выставка вооружения и военной техники.

Ранее на Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Страж порядка» с участием военнослужащих подразделения Военной полиции.

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