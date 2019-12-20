Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2019 (12:30)

В Калининградской области с начала года военнослужащими приобретено 438 жилых помещений по программе «Военная ипотека»

За 11 месяцев 2019 года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено 438 сделок, из них 48 – по договорам долевого участия в строительстве, а 29 военнослужащих приобрели жилые дома с земельным участком.

Средняя площадь приобретенного жилья составляет 67,3 кв.м. при стоимости одного квадрата 50,1 тыс. рублей. В целом с начала работы системы почти 6,6 тыс. участников НИС стали собственниками жилья в Калининградской области.

На участников НИС распространяются меры государственной поддержки согласно постановлению Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. № 1170, в отношении матери или отца, являющихся заемщиком по ипотечному кредиту (займу), при рождении у них в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. третьего ребенка или последующих детей, путем полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере не более 450 тыс. рублей. Также отдельные кредитные организации предлагают участникам НИС такой продукт как «Семейная ипотека для военнослужащих» под 4,9% годовых.

Кроме того, на 2020 год размер накопительного взноса на одного участника НИС проиндексирован и составляет 288 410,00 рублей.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе «Военная ипотека» банком «Зенит», ПАО «Банк СГБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АБ «Россия», АО «Россельхозбанк»,  «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ». Рефинансирование позволило существенно улучшить условия кредитования военнослужащего посредством снижения процентной ставки по кредиту и фиксации размера ежемесячного платежа до конца срока кредита.

В целом в Вооруженных Силах России уже более 530 тысяч человек уже стали участниками накопительно-ипотечной системы, из которых более 240 тысячи военнослужащих уже приобрели квартиры с использованием целевого жилищного займа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил свое участие в учении «Индра-2019» и взял курс к берегам Ирана
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке
Артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО в 2020 году пройдет перевооружение на модернизированные гаубицы «Мста-СМ1»
В Ленинградскую военно-морскую базу поступил буксир новейшего проекта

Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Социальное развитие , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false