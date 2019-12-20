20.12.2019 (12:15)

Отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил свое участие в учении «Индра-2019» и взял курс к берегам Ирана

Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» завершил программу совместного российско-индийского межвидового военного учения «Индра-2019».

После завершения учения состоялось фотографирование кораблей и судов, задействованных в активной фазе в море. Затем прошла церемония прощания российского и индийского отрядов, во время которой корабли и суда разошлись на встречных курсах, выстроившись в кильватерные колонны.

Морская часть совместного российско-индийского межвидового учения «Индра-2019» прошла с 16 по19 декабря в акватории Аравийского моря. В ней были задействованы боевые корабли и вспомогательные суда ВМФ России и ВМС Республики Индия. В ходе морских маневров отряды обеих стран отработали различные виды обеспечения ресурсами в море, антитеррористические и антипиратские задачи. Боевые корабли с помощью артиллерии поразили мишени на воде, обнаружили и условно поразили воздушные цели, провели вертолетные учения с посадками на палубы кораблей.

Отряд кораблей Балтийского флота настоящее время продолжает выполнение задач дальнего похода и держит курс на иранский порт Чахбехар.

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