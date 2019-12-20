Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2019 (12:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по противопожарной подготовке.

При поступлении сигнала пожарные расчёты отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации, совершив 10-километровый марш в городских условиях. По замыслу занятия, в местах компактного проживания военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей произошло условное возгорание.

По прибытии на место условного происшествия пожарные расчеты выполнили норматив по боевому развертыванию пожарной техники. В ходе занятия военнослужащие применяли пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси автомобилей «Урал-5557» и КамАЗ-43118, предназначенные для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.

Пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарные занятия носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО в 2020 году пройдет перевооружение на модернизированные гаубицы «Мста-СМ1»
В Ленинградскую военно-морскую базу поступил буксир новейшего проекта
Общевойсковая армия ЗВО завершила план приемки новых и перспективных средств связи по ГОЗ в 2019 году
Боевые расчёты системы С-300ПМ-2 «Фаворит» Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили нападение условного воздушного противника

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false