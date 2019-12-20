20.12.2019 (11:45)

Артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО в 2020 году пройдет перевооружение на модернизированные гаубицы «Мста-СМ1»

Артиллерийской полк Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Брянской области, в 2020 году завершит перевооружение на модернизированные гаубицы с автоматизированными системами управления огнем.

Два артдивизиона полка получат на вооружение 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ1». Данные боевые машины предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи «Мста-СМ1», являющейся предшественницей гаубицы «Коалиция-СВ», составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

Основной особенностью применения новых самоходных установок станет возможность управления огнем артиллерии в автоматическом режиме как с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице.

Для стрельбы из «Мсты» могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

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