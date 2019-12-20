20.12.2019 (11:15)

Разведчики Ульяновского соединения ВДВ отработали засадные действия, используя комплект боевого снаряжения и АК-74М с «Обвесом»

На полигоне Поливно завершилось тактико-специальное учение разведывательных подразделений Ульяновского десантно-штурмового соединения.

В течение недели разведчики отрабатывали вопросы одиночной подготовки, боевого слаживания отделений. На заключительном этапе учения проведены их боевые стрельбы.

Занятия проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, так как разведывательные подразделения всегда действуют в отрыве от главных сил, в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки.

Военнослужащие испытали в зимних полевых условиях надежность нового для них автомата АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» (для разведывательных подразделений) и удобство специальных элементов экипировки комплекта боевого снаряжения КБС 6Б-52 «Разведчик».

Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих разведывательного батальона и около 10 единиц боевой и специальной техники.

При проведении учения командиры отделений получили практику в управлении огнем, в том числа из вооружения бронетранспортера БТР-82А.

Кроме того, разведчики отработали действия в глубине обороны противника с одновременным решением огневых задач в составе отделения, как в пешем порядке, так и при выдвижении на технике.

Особое внимание в ходе учения было уделено организации засад и выполнению других специальных задач разведподразделений.

Справочно:

Засада — тактический приём в военном деле, суть которого заключается в достижении решающего преимущества над противником за счёт заблаговременного расположения своих формирований на наиболее вероятном маршруте продвижения врага с соблюдением нескольких условий, чтобы навязать противнику бой именно тогда, когда он находится в заведомо проигрышной позиционной ситуации. С этой целью при организации засады для противника выбирается такое расположение, находясь на котором враг не имеет возможности эффективно контратаковать, маневрировать, обороняться и (или) отступать.

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