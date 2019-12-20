20.12.2019 (11:00)

В Екатеринбурге состоялось заседание Военного совета Центрального военного округа

В Екатеринбурге под председательством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина состоялось заседание Военного совета Центрального военного округа.

Были подведены итоги боевой подготовки в уходящем году, проанализирована работа руководящего состава по дальнейшему укреплению воинской дисциплины и правопорядка, организации обеспечения безопасных условий военной службы и материально-техническому обеспечению войск, а также поставлены задачи на 2020 год.

В мероприятии приняли участие представители Главного военно-политического управления ВС РФ, Управления ФСБ по ЦВО, военной прокуратуры ЦВО, военно-следственного управления Следственного комитета России по ЦВО, Центрального окружного суда, а также должностные лица объединений, соединений воинских частей и учреждений военного округа.

«В целях повышения слаженности войск в уходящем году существенно была увеличена интенсивность подготовки органов управления с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах. Проведено 80 крупных мероприятий, что на 15% превышает показатели 2018 года», – сообщил Александр Лапин.

По завершении Военного совета прошла торжественная церемония вручения переходящих кубков лучшим объединениям, соединениям и воинским частям Центрального военного округа по итогам подготовки войск в 2019 году. Лучшей среди объединений ЦВО признана 41-я общевойсковая армия, среди соединений – Юргинская отдельная мотострелковая бригада, а также Уральская танковая дивизия, среди соединений ракетных войск и артиллерии – реактивная бригада, дислоцирующаяся в Челябинской и Курганской областях, среди соединений противовоздушной обороны – зенитно-ракетная бригада, дислоцирующаяся в Алтайском крае. Свердловская бригада управления заняла первое место среди соединений связи ЦВО. Среди соединений и воинских частей радиационной, химической и биологической защиты лучшим стал полк РХБ защиты 2-ой общевойсковой армии. Отдельная бригада материально-технического (МТО) обеспечения 41-й общевойсковой армии уверенно заняла первое место среди соединений МТО ЦВО. Первой среди соединений железнодорожных войск стала абаканская отдельная железнодорожная бригада, а среди соединений разведки – бригада спецназа (г. Тольятти).

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