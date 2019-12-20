20.12.2019 (10:45)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа приступили к первым боевым стрельбам в новом учебном году

Многофункциональные истребители нового поколения Су-34 смешанного авиационного соединения Центрального военного округа впервые в новом учебном году приступили к выполнению программы боевых стрельб на полигоне в Курганской области.

Боевое применение штатного вооружения проходит на участке полигона, имитирующем аэродром «противника» с наземной инфраструктурой: взлётно-посадочной полосой, макетами наземной техники, ангарами, а также самолетами.

Экипажи ведут огонь по наземным целям с применением пушечных установок и управляемых авиационных ракет класса «воздух-поверхность». Кроме боевого применения, летчики отработают приемы ухода от средств противовоздушной обороны, выполняя элементы на высоте около 30 метров.

Авиационный полк, базирующийся в Челябинской области, в октябре 2019 года закончил перевооружение на истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, увеличив боевой потенциал почти в 2 раза.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже чем у предшественников.

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