20.12.2019 (10:30)
Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге
Военнослужащие осеннего призыва, прибывшие на Каспийскую флотилию для прохождения военной службы по призыву, приведены к Военной присяге.
Клятву на верность Родине не территории одной их воинских частей принесли более 20 новобранцев, призванных из Астраханской области и других регионов России.
По итогам осеннего призыва все корабли и подразделения морской пехоты КФл на 100% укомплектованы военнослужащими по контракту.
Военнослужащие изучили основы общевойсковой подготовки, приобрели навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, были проэкзаменованы по вопросам безопасности военной службы.
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ , Присяга