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20.12.2019 (10:30)

Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге

Военнослужащие осеннего призыва, прибывшие на Каспийскую флотилию для прохождения военной службы по призыву, приведены к Военной присяге.

Клятву на верность Родине не территории одной их воинских частей принесли более 20 новобранцев, призванных из Астраханской области и других регионов России.

По итогам осеннего призыва все корабли и подразделения морской пехоты КФл на 100% укомплектованы военнослужащими по контракту.

Военнослужащие  изучили основы общевойсковой подготовки, приобрели навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, были проэкзаменованы по вопросам безопасности военной службы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ , Присяга
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