20.12.2019 (10:15)
Спецназовцы ЮВО проходят курс экстремального вождения в горах на бронеавтомобилях «Тигр» с дистанционным модулем управления стрельбой
Военнослужащие спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае приступили к вождению бронеавтомобилей «Тигр» в условиях горного рельефа местности.
Водители выполняют задачи по вождению военной техники на пересеченной местности, маневрированию на скорости и движению в составе колонны.
Военнослужащие ЮВО совершат многокилометровый марш с преодолением естественных и искусственных препятствий, в том числе в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, в программе подготовки запланированы ведение оборонительного боя, огонь из боевых машин в движении, спешивание, выход из окружения.
Бронеавтомобили «Тигр» оснащены комбинированной защитой из керамической брони и выдерживают детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем.
На машине установлен дистанционный управляемый пулеметный модуль, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.