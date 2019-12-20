Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2019 (10:15)

Спецназовцы ЮВО проходят курс экстремального вождения в горах на бронеавтомобилях «Тигр» с дистанционным модулем управления стрельбой

Военнослужащие спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае приступили к вождению бронеавтомобилей «Тигр» в условиях горного рельефа местности.

Водители выполняют задачи по вождению военной техники на пересеченной местности, маневрированию на скорости и движению в составе колонны.

Военнослужащие ЮВО совершат многокилометровый марш с преодолением естественных и искусственных препятствий, в том числе в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, в программе подготовки запланированы ведение оборонительного боя, огонь из боевых машин в движении, спешивание, выход из окружения.

Бронеавтомобили «Тигр» оснащены комбинированной защитой из керамической брони и выдерживают детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем.

На машине установлен дистанционный управляемый пулеметный модуль, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЮВО в Ставропольском крае подавили противотанковые расчеты и поразили воздушные цели по координатам, полученным от беспилотников
Снайперы ЮВО в Южной Осетии приступили к специальным занятиям
Медики ЮВО в полевых условиях отработали оказание помощи и эвакуацию условно пострадавших
Гранатомётчики ЮВО учатся поражать цели в горах Армении в рамках учебных сборов

Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Специальная подготовка , Автомобили , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false