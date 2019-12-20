20.12.2019 (10:00)

Танкисты ЮВО в Ставропольском крае подавили противотанковые расчеты и поразили воздушные цели по координатам, полученным от беспилотников

Экипажи танков Т-72Б3 танковых подразделений во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы Южного военного округа (ЮВО) приступили к боевым стрельбам на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Впервые в зимнем периоде обучения военнослужащие выполняют упражнение контрольных стрельб по поражению бронетехники условного противника из танковой пушки и штатного пулемёта.

Согласно замыслу мероприятия, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили цели и передали их координаты танкистам. Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты уничтожили технику условного противника на дальностях до 1,5 тыс. м. С закрытых огневых позиций личный состав подавил противотанковые расчеты и поразил воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Стрельбы проходят как днём, так и ночью с применением приборов ночного видения. В них принимают участие более 120 танкистов.

Перед практическими занятиями танковые экипажи прошли подготовку на компьютерных тренажёрах и сдали необходимые нормативы.

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