20.12.2019 (09:45)
Снайперы ЮВО в Южной Осетии приступили к специальным занятиям
В Южной Осетии снайперы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к специальным занятиям на общевойсковом полигоне Дзарцеми.
В ходе спецкурса снайперы научатся оборудовать ложные огневые позиции с целью ввести противника в заблуждение, скрытному выдвижению на основную позицию, маскировке при внезапной встрече с противником. Опытные инструкторы с боевым опытом проведут занятия по классификации целей и корректировке огня, теории и практике применения дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.
Особое внимание в ходе подготовки будет уделено действиям снайперов в условиях труднодоступной горной местности, где их научат действовать в составе подразделений и групп, выбирая огневые позиции на труднодоступных скалистых вершинах, карнизах, перевалах, серпантинах и т.п., при этом они будут способны нанести большой урон противнику и надежно перекрыть пути снабжения и отход его войск.
По окончании подготовки снайперов будут проведены состязания и отбор кандидатов для участия в первом этапе всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж».