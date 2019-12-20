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20.12.2019 (09:30)

Медики ЮВО в полевых условиях отработали оказание помощи и эвакуацию условно пострадавших

На российской военной базе в Армении военные медики приступили к одиночной подготовке в полевых условиях в рамках слаженности подразделений.

В ходе практических занятий на полигоне Камхуд военнослужащие оказывают помощь «пострадавшим» при ожогах, обморожениях, ушибах и травмах. Для эвакуации и транспортировки применяются специализированная военная техника и военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ армейской авиации авиационной базы Эребуни ЮВО.

После выполнения нормативов по специальной и тактической подготовкам военнослужащие сдадут зачеты и получат допуск на право оказания медицинской помощи и прохождение дальнейшей службы на военно-медицинских должностях в воинских частях Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.

К полевым занятиям привлечено более 100 военнослужащих из числа санитарных инструкторов, санитаров-стрелков и фельдшеров, а также задействовано более 30 единиц техники, в том числе вертолеты армейской авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Медицина
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