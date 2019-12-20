20.12.2019 (09:15)
Гранатомётчики ЮВО учатся поражать цели в горах Армении в рамках учебных сборов
В рамках слаженности подразделений российской военной базы в Армении начались сборы и подготовка прибывших гранатометчиков по уничтожению целей условного противника в горно-скалистой местности.
В ходе практических занятий расчеты ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7) и автоматических гранатометов станковых (АГС-17) под руководством инструкторов на высокогорном полигоне Алагяз отрабатывают задачи по ведению прицельного огня с различных положений из окопа и из укрытий.
На практических сборах военнослужащие в составе расчетов отрабатывают действия по уничтожению целей, имитирующих танки и бронированную технику условного противника.
Особенностью подготовки гранатометчиков в горной местности является ведение огня из РПГ-7 и АГС-17 прямой наводкой с применением поправок на погодные условия, а также с применением наводки по целям, размещенным под углом к плоскости прицеливания.
В практических сборах гранатометных расчетов принимают участие более 200 военнослужащих.