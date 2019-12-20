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20.12.2019 (09:00)

В Чечне подразделения беспилотников мотострелкового соединения ЮВО на занятиях по тактико-специальной подготовке применяют опыт современных вооруженных конфликтов

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, отрабатывают тактические упражнения по летной подготовке на основе боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

Военнослужащие действуют в горно-лесистой местности в условиях ограниченной видимости. Кроме того, в ходе занятий по тактико-специальной подготовке в целях внедрения современного боевого опыта применяется современный комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» с БпЛА. Такой способ ведения разведки позволяет наиболее точно определить места расположения и координаты противника, сократить время проведения тактической разведки на большой дальности и своевременно передать информацию на командный пункт.

Расчеты комплексов БпЛА выполняют нормативы по развертыванию комплекса, запуску летательных аппаратов, ведению воздушной разведки во время полета на различных высотах, а также посадке беспилотника в заданном районе на точность.

К тактико-специальным занятиям привлечены более 500 военнослужащих, которые выполнят более 100 тактических задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Специальная подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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