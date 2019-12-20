20.12.2019 (08:56)

В Екатеринбурге завершился сбор руководства ЦВО и военных представителей государств-членов ОДКБ

Сегодня, в Екатеринбурге, под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина подвели итоги оперативно-мобилизационного сбора с командным составом объединений, соединений и частей ЦВО, сотрудников федеральных органов исполнительной власти уральского региона, а также представителями вооруженных сил иностранных государств.

Впервые в подобных сборах принимали участие представители руководящего состава вооруженных сил государств – членов ОДКБ – Казахстана, Киргизии, а также Узбекистана.

Особое внимание в ходе сбора было уделено изучению практического применения соединений и воинских частей с учетом опыта стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» и вооруженных конфликтов современности.

«Сборы прошли масштабно и сейчас мы оцениваем предложения, поступившие от наших коллег, чтобы уделить им особое внимание в совместных мероприятиях боевой подготовки в зимнем и летнем периодах обучения», - сообщил командующий округом.

Он подчеркнул, что в ходе сборов практические занятия были проведены на 24 учебных местах.

«Важно, что впервые на оперативно-мобилизационный сбор мы привлекли представителей вооруженных сил государств-участниц ОДКБ. Поделились с ними нашим опытом, показали и довели требования и основные подходы для единого понимания по формам, способам, порядку, последовательности выполнения как управленческих, так и практических задач. Наши гости высоко оценили уровень подготовки и проведения нашего мероприятия», отметил Александр Лапин.

Оперативно-мобилизационный сбор проводился с 16 по 19 декабря с.г. в соответствии с планом подготовки органов военного управления и войск Центрального военного округа на 2019 год.

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