20.12.2019 (07:15)

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершает рабочий визит в Китайскую Народную Республику

С 18 декабря текущего года, по приглашению китайской стороны начался рабочий визит командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова в Китайскую Народную Республику. Рабочая поездка продлится до 20 декабря.

В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы российско- китайского военного сотрудничества в сфере взаимодействия Воздушно- десантных войск России и воздушно-десантного корпуса военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВДК ВВС НОАК) и провести ряд встреч с руководством ВВС НОАК и командованием ВДК НОАК.

Генерал-полковник Андрей Сердюков посетил штаб ВВС НОАК в Пекине и воздушно-десантный корпус в городе Сяогань.

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