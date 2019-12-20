20.12.2019 (05:12)

Связисты ВВО в Бурятии совершенствуют навыки по развертыванию подвижных комплексов АСУ

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в составе структурных подразделений, совершили марш в указанный район, где развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив устойчивые каналы передачи данных в звене войскового управления.

Тренировки проходят по модульному принципу, в ходе которых личный состав на практике отрабатывает развертывание перспективных телекоммуникационных систем.

Основная цель таких мероприятий – это повышение обученности военнослужащих действиям в сложных климатических условиях, скрытного развертывания мобильных пунктов управления в неподготовленных районах, обеспечение подразделений связью на марше.

Всего в тренировках принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной специальной техники связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице