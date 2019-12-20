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20.12.2019 (05:12)

Связисты ВВО в Бурятии совершенствуют навыки по развертыванию подвижных комплексов АСУ

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного  в Республике Бурятия,  в составе структурных подразделений, совершили марш в указанный район, где развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив устойчивые каналы передачи данных  в звене войскового управления.

Тренировки  проходят по модульному принципу,  в ходе которых личный состав  на практике отрабатывает развертывание перспективных телекоммуникационных систем.   

Основная цель таких мероприятий – это повышение обученности военнослужащих  действиям в сложных климатических условиях, скрытного развертывания  мобильных пунктов управления в неподготовленных районах, обеспечение подразделений связью на марше.

Всего в тренировках принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной специальной техники связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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