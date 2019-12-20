20.12.2019 (04:43)

В Республике Бурятия начался сбор с офицерами ракетных войск и артиллерии ВВО

В ракетном соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, начался сбор с офицерским составом контрольных групп ракетных войск и реактивной артиллерии округа.

В мероприятии принимают участие военнослужащие ракетных соединений и береговых войск ТОФ, на вооружении которых стоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бал», а также реактивные системы залпового огня «Ураган».

Основная задача сбора это подготовка к предстоящим тактическим учениям с боевой стрельбой в будущем году. Для этого у каждого офицера нештатных контрольных групп будут проверены, как теоретические знания, так и практические навыки, необходимые для выполнения всего спектра учебно-боевых задач.

На завершающем этапе сбора, офицеры примут участие в контрольно-комплексном занятии на пусковых и транспортно-заряжающих машинах. Они отработают нормативы по перегрузке крылатых и аэробаллистических ракет, стыковке составляющих изделий, выполнению одиночных и групповых учебных (электронных) пусков, с марша, а также с подготовленной стартовой позиции.

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