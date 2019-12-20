20.12.2019 (04:16)

Торжественная церемония закрытия российско-индийского учения «Индра-2019» прошла на полигоне «Бабина» в Индии

В рамках церемонии, которая завершила десятидневное учение, на плацу индийского полигона прошло общее построение его участников. Государственный министр обороны Правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравили личный состав подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа и механизированной пехотной батальонной группы 31-ой бронетанковой дивизии ВС с окончанием учения и отметили, что оно прошло на высоком уровне.

После того как «Индру-2019» официально объявили закрытой, прозвучали национальные гимны двух стран и флаг учения был спущен.

Российские военнослужащие начали передачу боевой техники, которая была предоставлена им индийскими коллегами на период учения, и уже в ближайшее время вылетят с военно-воздушной базы «Гвалиор» обратно в Приморье.

Межвидовое учение "Индра-2019" прошло в период с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нём принимали участие в общей сложности более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Обеспечение морокой части учения было возложено на корабли и суда Балтийского флота- сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий». Смешанные российско-индийские экипажи отрабатывали задачи на авиационной технике ВВС Индии.

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