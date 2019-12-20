20.12.2019 (03:39)
В Лаосе военнослужащие ВВО из Забайкалья впервые соревновались в прованском национальном виде спорта
В Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР) на международном военном учении «Ларос-2019» военнослужащие России и Лаоса продемонстрировали свои спортивные навыки в прованском национальном виде спорта «Петанк».
Танкисты Восточного военного округа впервые приняли участие в данном виде спорта, а подготовка велась в свободных промежутках времени между занятиями и практическими тренировками с боевой стрельбой на полигоне Бан Пэн (Лаос).
Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом.
Помимо этого на спортивных площадках одной из воинских частей Народной армии Лаоса (НАЛ) состоялось множество других соревнований, в частности, футбол, волейбол, перетягивание каната.
Стоит отметить, что участников из команды Лаоса, по перетягиванию каната, было на пять человек больше из за маленькой весовой категории военнослужащих.
По итогам проведенных соревнований командование ВС России и Лаоса вручило призерам соревнований кубки, грамоты, медали и памятные сувениры.
Справочно:
Правила игры «Петанк» в чем-то схожи с керлингом, однако присутствуют также черты боулинга, бильярда и ордо.
Играют в «Петанк» можно на площадке с песчаным, грунтовым или гравийном покрытием. Игры, похожие на петанк, существовали по всему миру. Обычно использовали круглые камни и упражнялись в дальности броска или бросали кованные железом деревянные шары на точность попадания.
В Лаосе игра «Петанк» имеет особенную популярность и площадки для игры можно встретить практически на каждой улицы населенных пунктов. В ЛНДР существует национальная федерация петанка.