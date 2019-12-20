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20.12.2019 (03:27)

Военнослужащий Камчатского авиаполка морской авиации ТОФ стал победителем конкурса «Поступки и люди»

Военнослужащий по призыву рядовой Антон Слободяник, который сейчас проходит службу в отдельном смешанном авиационном полку войск и сил на Северо-востоке России, стал победителем краевого конкурса «Поступки и люди» в номинации «Во имя жизни».

Свой героический поступок Антон Слободяник совершил ещё в феврале 2017 года. Проходя мимо дома, в котором начался пожар, 17-летний парень увидел, что в здании находятся люди. Не раздумывая, он бросился в горящий дом. Сначала Антон вывел из горящей квартиры 67-летнюю женщину, после чего в одной из комнат обнаружил и спас ребенка.

По результатам интернет- голосования геройский поступок Антона поддержали более 12,5 тысяч жителей Камчатского края. Чествование победителей голосования состоялось в День Конституции Российской Федерации. Ранее Антону Слободянику была вручена медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».

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Метки:
Тихоокеанский флот
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