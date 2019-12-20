20.12.2019 (06:13)

В Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре восстановлен памятник участнику Цусимского сражения командиру крейсера «Алмаз» контр-адмиралу Ивану Чагину

При участии Санкт-Петербургского Клуба адмиралов и генералов ВМФ, Морского порта Санкт-Петербурга, поддержке Главного командования Военно-Морского Флота, Правительства Санкт-Петербурга и общественности на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры восстановлен памятник – русскому адмиралу, участнику Цусимского сражения командиру крейсера «Алмаз» и императорской яхты «Штандарт» контр-адмиралу Чагину Ивану Ивановичу, сумевшему прорвать японскую блокаду и привести крейсер 29 мая 1905 года во Владивосток. За проявленный героизм он был награжден в сентябре 1905 года орденом Святого Георгия

4-й степени.

Работы по реконструкции памятника велись по проекту родственника адмирала – Станислава Чичагина на протяжении 2-х лет.

Церемония была начата ритуалом освящения памятника. Вступительным словом открыл церемонию председатель Региональной общественной организации «Клуб адмиралов и генералов ВМФ» адмирал Юрий Сысуев.

Представители Главного командования ВМФ, совместно с представителями Правительства Санкт-Петербурга, депутатами Законодательного собрания, курсантами военно-морских учебных заведений и близкими родственниками контр-адмирала И.И.Чагина, возложили цветы к могиле и почтили память. В церемонии принял участие и Генконсул Японии.

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