19.12.2019 (21:04)

Общевойсковая армия ЗВО завершила план приемки новых и перспективных средств связи по ГОЗ в 2019 году

Соединения и подразделения войск связи общевойсковой армии Западного военного округа завершили программу получения и перевооружения по Гособоронзаказу рассчитанную на 2019 год.

Всего в войска общевойсковой армии ЗВО в 2019 году было спланировано для получения свыше 170 единиц военной и специальной техники.

Завершающей поставкой 2019 года стало получение первой партии унифицированных машин связи Р-149МА-1 для воинских частей Ельнинской мотострелковой дивизии.

Особенностью использования новых машин станет возможность отдания указаний и контроля за исполнением в режиме реального времени через систему «видео глаз», связанную с разведывательно-огневыми контурами по средствам комплекса «стрелец».

Унифицированная командно-штабная машина Р-149МА1 предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам бригадного уровня на стоянке и в движении. УКШМ Р-149МА1 может также применяться и в оперативном звене при его использовании должностными лицами на передовых пунктах управления объединений для обеспечения управления соединениями и частями в соответствии с принятой тактикой применения войск.

Всего в 2020 году планируется еще 3 поставки аналогичных машин связи.

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