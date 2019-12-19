19.12.2019 (21:00)

Оценочная комиссия CISM проверила готовность объектов к III Всемирным кадетским играм 2020 года

С 17 по 19 декабря 2019 года оценочная комиссия Международного совета военного спорта (CISM) под председательством Спортивного директора CISM полковника Луиса Фернандо (Бразилия) совместно с представителями российской стороны осматривали объекты инфраструктуры III Всемирных кадетских игр, который пройдут с 15 по 23 августа 2020 года в г. Санкт-Петербурге.

В северной столице делегацию встретили начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, заместитель начальника ЦСКА подполковник Олег Пархоменко, начальник филиала ЦСКА/Санкт-Петербург Михаил Соколов.

Во время совместного совещания представители Организационного комитета подробно рассказали о ходе подготовки к III Всемирным кадетским играм и обсудили организационные вопросы касающиеся подготовки к Играм.

Делегация CISM посетила спортивные объекты, на которых пройдут соревнования по волейболу, летнему биатлону, стрельбе из штатного оружия, плаванию, легкой атлетике и международному военному пятиборью, что безусловно позволит организовать более качественную подготовку к Играм.

Также делегация посетила Военный институт физической культуры, где предусмотрено размещение участников и проведения соревнований по плаванию.

По результатам работы оценочной комиссии, Спортивный директор CISM полковник Луис Фернандо заявил: «III Всемирные кадетские игры в Санкт-Петербурге должны пройти на высоком уровне. У нас нет никаких сомнений на это счет, мы полностью доверяем России».

Стороны договорились продолжить совместную работу.

По предварительным данным 24 страны уже направили заявки на участие, из них шесть стран - Хорватия, Греция, Сирия, Испания, Пакистан, Армения, Габон, Мозамбик, будут участвовать впервые, при этом общее количество участников уже превышает 1300 человек.

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