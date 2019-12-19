19.12.2019 (20:56)

Армейский спортсмен в третий раз подряд стал обладателем Кубка России по фехтованию

В Лобне (Московская область) в рамках Кубка России по фехтованию прошли состязания шпажистов. Отличный результат на турнире показал армеец Сергей Ходос, ставший в третий раз кряду обладателем Кубка страны.

В полуфинале армеец встретился с Сергеем Бидой. Поначалу Ходос добился внушительного преимущества - 12:7, - но затем Бида сократил разрыв до минимума - 14:13, - после чего Сергей нанес решающий укол и одержал победу со счетом 15:13.

Соперником армейского шпажиста по финалу стал Никита Глазков, со счетом 15:8 победивший в полуфинале Дмитрия Гусева. Финалисты начали поединок очень осторожно и уже спустя минуту получили по желтой карточке за пассивность. Соперники провели встречу в равной борьбе. Победу со счетом 15:11 вырвал Ходос, в третий раз подряд завоевав Кубок России.

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