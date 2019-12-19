19.12.2019 (20:41)

Центральный музей Вооруженных Сил России отмечает 100-летний юбилей

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАРТА) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. В последние годы музей активно развивается, он значительно изменился структурно. Подразделениями музея стали кабинет-музей Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Музей Ракетных войск стратегического назначения. В состав музея в качестве филиалов вошли Центральный музей Военно-воздушных сил, Музей Войск противовоздушной обороны, Музей истории Воздушно-десантных войск, Музей истории военной формы одежды.

Поздравить коллектив музея прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Музейные коллекции насчитывают более 1 млн. единиц. Ежегодно музей посещают около полумиллиона человек. Благодаря грамотной деятельности руководства музея за последние десятилетия удалось вернуть в Россию более 40 тысяч памятников военной истории и культуры» - сказал на торжественном вечере заместитель Министра обороны Андрей Картаполов.

Активная многолетняя исследовательская и экспозиционная работа музея позволила собрать воедино все эпохи развития армии России, начиная с ее зарождения и до сегодняшних дней.

«Расширяются международные связи нашего музея, который является членом Международного комитета музеев и коллекций оружия и военной истории. Только за три последних года музей более 10-ти раз участвовал в международных выставках на территории других стран» - отметил замглавы военного ведомства.

В юбилейном году коллективом музея организовано свыше 50 выставочных проектов, наиболее значимыми из которых являются: «В штабах Победы 1944-1945 гг.»; «Символы Победы»; «К 100-летию Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации».

«На качественно новый уровень выведена научно-просветительская работа. В стенах музея проводятся международные научно-практические конференции, встречи с ветеранами армии и флота, представления Боевых Знамен, посвящения в юнармейцы и кадеты, прием присяги военнослужащими, церемонии награждения, международные конкурсы. Накопленный опыт и имеющийся потенциал позволяют музею прочно удерживать одно из ведущих мест среди военно-исторических музеев России» - сказал генерал-полковник Картаполов.

В связи со 100-летним юбилеем Центрального музея Вооруженных Сил в его адрес поступило множество поздравлений, среди которых от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

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