19.12.2019 (20:29)

Боевые расчёты системы С-300ПМ-2 «Фаворит» Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили нападение условного воздушного противника

Боевые расчёты мобильной зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка дивизии ПВО Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели тренировку по отражению авиационного удара воздушного «противника».

В ходе плановых занятий по боевой подготовке зенитного ракетного полка боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами, совершили марш на учебную позицию

Основной акцент тренировки был направлен на отражение учебных массированных ракетных авиационных ударов различных категорий сложности, где в качестве «противника» выступили электронные воздушные цели, имитирующие современные перспективные образцы баллистических, аэродинамических низковысотных, высокоманевренных средств поражения, а также крылатые ракеты. Телекодовая информация на уничтожение целей в виде целеуказаний по радиоканалу поступало из пункта боевого управления системы.

Подобные налёты используются на государственных полигонах «Ашулук» и «Телемба», «Капустин Яр», в учебных центрах боевого применения для тренировок боевых расчётов зенитных ракетных подразделений с применением электронных и боевых пусков зенитных управляемых ракет.

Слаженная коллективная работа по ведению противовоздушного боя расчетами зенитных ракетных дивизионов и командных пунктов напрямую влияет на успех выполнения боевой задачи по отражению нападения с воздуха и защите воздушных рубежей Российской Федерации.

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