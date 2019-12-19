19.12.2019 (20:17)

Лидер «ЮНАРМИИ» принял участие в Координационном совете Российского движения школьников

Лидер «ЮНАРМИИ», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко принял участие координационном совете Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Он прошел накануне в Общественной палате России.

Последнее заседание совета в этом году посвятили подведению итогов 2019 года и планам на 2020 год. На данный момент деятельность РДШ поддерживает около 19 тысяч образовательных организаций. В последнее время Движение значительно укрепило свою структуру – создано уже 2137 первичных отделений. За год в проектах РДШ приняло участие почти полмиллиона школьников.

Минувший год для Движения выдался богатым на новых партнеров. РДШ подписало соглашение о взаимодействии с белорусской республиканской пионерской организацией – это первый опыт международного сотрудничества РДШ. В этом же году партнером Движения стала «ЮНАРМИЯ». Таким образом, две крупнейшие детские организации страны консолидировали усилия.

Координационный совет утвердил итоговый план мероприятий Российского движения школьников 2019 года, а также одобрил проект Плана мероприятий на 2020 год.

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